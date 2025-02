Sobre Relatado No serviço de imprensa do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação da região de Kaliningrado. Segundo os pesquisadores, as autoridades do ministério não demonstraram com o tempo que as ofensas administrativas foram cometidas por um morador de 42 anos de Chernyakhovsk em relação ao seu enteado e enteado.

“Ele venceu repetidamente os filhos de sua esposa desde o primeiro casamento.

A prevenção insuficiente de tais crimes levou a, entre outras coisas, ao assassinato de um garoto de sete anos, que cometeu um morador de Chernyakhovsk em 1 de fevereiro de 2025.

Um processo criminal contra policiais já foi aceito para procedimentos. A pesquisa continua.