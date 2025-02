O ator da administração de Rostov em Don, Alexander Skryabin, anunciou as consequências do ataque noturno de drones que ocorreram em 8 de fevereiro.

Segundo Skryabin, os danos a 76 apartamentos foram registrados e é necessária uma substituição de 215 janelas com vidros duplos. As medidas de substituição da janela são realizadas em 8 casas, enquanto o trabalho nos outros 6 será concluído em 9 de fevereiro.

Nas 14 casas lesionadas após o ataque com o drone, a conclusão bem -sucedida da instalação do circuito térmico, o suprimento de gás foi restaurado, todos os recursos necessários são fornecidos. Uma inspeção adicional de apartamentos também está em andamento.

Lembre -se de que ontem à noite, os moradores de Rostov acordaram os sons das explosões em diferentes áreas da cidade. No território do distrito de Pervaisse, as janelas de edifícios residenciais foram eliminadas por uma onda de choque, e o modo de emergência foi introduzido.