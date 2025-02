Após o colapso da Interconsonada Inzaghi na TV: bata com 4 palavras

Simone Inzaghi Ele não está procurando álibi. O colapso de inter um Selante com o Fiorentina 3-0 foi devastador. E esse falso passo poderia comprometer a raça Scudetto dos Nerazzurri. Então, no final do jogo, o técnico aparece para os microfones e diz: “TNão fomos suficientemente suficientes Lentes ao mover a bola. Já no primeiro tempo eles atingiram o benefício, no segundo tempo não éramos bons em nos organizar. Vamos para casa, derrotado e ferido, com as cabeças baixas. 45 pontos ainda estão faltando. Vamos começar mais forte do que antes “.

E novamente: “Tudo estava faltando, correndo, determinação, agressão. Merecemos a derrota. O gerente sou eu, analisaremos. Não é hora de fazer dramas, essa equipe não termina aqui, a última derrota foi no Campeonato 4 meses Como eu não quero álibis na derrota, não colocamos nada em campo, uma noite para esquecer para os Nerazzurri que agora precisam colocar a cabeça na próxima conexão para não ter Napoli esticado no ranking. Outro passo falso, como Florence, significa um campeonato fechado.





“Somos derrotados e feridos, mas só sei o trabalho como um método para começar de novo: analisaremos o jogo e então começaremos ainda mais do que antes. Sabemos a importância de Calhanoglu, é aos domingos, é isso Encontrando um minuto, mas eu não analisaria o indivíduo hoje à noite, foi um teste negativo para todos, antes de tudo porque sou o treinador.