Canal de telegrama “Suzha no telegrama” Publicado Lista de residentes desaparecidos da região de Rakhansky de Kursk. É montado de acordo com os parentes dos moradores que permanecem no território da região ocupados pelas forças armadas.

“A lista não é oficial e, por natureza, é puramente informativa, mas esta é uma tentativa de criar a lista mais relevante e verdadeira de pessoas que estão no território ocupado, com quem os serviços e autoridades competentes podem ser verificados a qualquer momento, “” -” mijo Ativistas que compilaram a lista.

Como Notas “7 × 7”, quase metade da lista que falta (405 pessoas) são os habitantes do juiz. No total, no momento do anúncio, as notícias incluem 939 pessoas na lista.

No início de janeiro, o Comissário de Direitos Humanos na Rússia, de Tatyan Moskallov, publicou uma lista de pessoas desaparecidas durante a ofensiva da região de Apu -AU. Contém 517 pessoas. A lista publicada pelo Ombudsman foi criticada pelos habitantes da região de Kurk. Em particular, os parentes dos moradores desaparecidos e evacuados e as meninas assassinadas são. Depois disso, os voluntários publicaram outra lista. Isso indica que 340 pessoas alegam permanecer nos territórios ocupados pelas forças armadas no distrito de Judgehansky.

Os primos da população do Distrito de Judahsky, na região de Kursk, capturados pelas forças armadas da Ucrânia, também lançaram uma ação nas redes sociais em apoio a seus entes queridos. Como parte do Flash Mob em Vkontakte, dezenas de postagens com hashtags #yamisuja e #yaminuzhnyudi apareceram. “Nós, perto de julgamento, que ficou lá, pedimos à liderança de dois países e organizações internacionais para ajudar a preservar a vida de nossa família”, dizem os postos.

“Parecia a todos nós que era um ou dois dias” O tribunal foi ocupado por três meses por forças armadas. Quantas pessoas ficam na cidade é desconhecida. Aqui estão as histórias daqueles que poderiam sair e tentar salvar seus entes queridos