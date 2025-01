Após o silêncio, Franceschini retorna ao Repubblica: "Socorro, foi perdido". Uma entrevista perturbadora

Em primeiro plano, através do olhar sobre o café, na avaliação politicamente fluida do Líbero, está a política internacional. “Por videochamada com Davos Donald Trump Ele falou atirando nas bolas do pacote com oUnião Europeia E tudo isto se transforma em crise histérica nos jornais italianos. Eles entram em campo Puxar, Mário Giro de Sant’egidio, Cláudio Cerasa. Imagine cuidar da Casa Branca”, disse o diretor editorial do Líbero Por Daniele Capezzone.

Davos também falou graça” Melões. E então há Netanyahu quem defendeu Almíscar Pela questão virtualmente ridícula do braço levantado”.

E a União Europeia? ‘Dá a impressão de viver em outro mundo. O vice-presidente Ribeira e o presidente Van de Leyen Eles continuam falando sobre o acordo verde cancelado por Trump”.

Assuntos Italianos: “O Livro Almasri. Por que este senhor, Gran figlio de ‘no mig *** taele atirou na Europa por 2 semanas e ninguém tinha do que reclamar e, em vez disso, o tribunal mudou quando ele chegou à Itália? Talvez a pergunta a fazer seja esta”.

O governo está caminhando para o nuclear. Santanché resiste. E tenha cuidado, há o retorno disso Dário Franceschini São República Depois de um grande silêncio. O superficial vai parar na sugestão tática contra o centro – “Cada um corre e depois veremos”. “Mas tenha cuidado – observa Capezzone – porque Franceschini espalha elementos contraditórios entre si. Formação centrista, cátodo dentro do Partido Democrata, acordo entre diferentes partidos para os colégios unominais” e uma assistência para Forza Itália. “Franceschini parece honestamente perdido em sua tática, o mundo está correndo rápido e ele está fazendo esses cadarços velhos”.