No Dagrestan, os resultados de compras públicas para 2024 estão resumidas. A quantidade total de contratos concluídos foi de 55,2 bilhões de rublos, 5,4% menos em comparação com 2023, quando esse indicador atingiu 58,2 bilhões de rublos.

De acordo com o relatório do Comitê de Compras do Estado do Governo da República, 5.486 contratos no valor de 25,8 bilhões de rublos foram concluídos por esse comitê, enquanto as missões estaduais concluíram independentemente 6.554 contratos por 20,5 bilhões de rublos.

O apoio de pequenas empresas locais permanece entre as prioridades: o volume de compras de organizações sem fins lucrativos de orientação social e pequenas empresas totalizou 9,5 bilhões de rublos, ou 21% do suprimento total.

As competições mais ativas ocorreram no campo da construção, suprimentos de produtos e equipamentos médicos, enquanto as compras menos competitivas foram observadas no campo da compra de medicamentos.