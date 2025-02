Autoridades de Komi hoje RelatadoQue o cargo de presidente do governo foi devolvido à República após um intervalo de nove anos. Note -se também que a candidatura de Bratynenko para um posto alto foi proposta pelo chefe de ação temporária de Komi Rostislav Goldstein.

Lembre -se de que Dmitry Bratynenko ocupou vários cargos no dispositivo do governador e no governo das regiões de Voronezh e Sakhalin, de novembro de 2020 a novembro de 2024 Ele foi o vice -governador da região autônoma judaica e de 6 de novembro de 2024 – e. O. Vice -Governor – Primeiro Vice -Presidente do Governo do EAO. Dmitry Dmitry Bratynenko foi nomeado no cargo de presidente interino do governo de Komi em janeiro de 2025.