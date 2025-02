Depois de passar 10 meses no espaço, o astronauta da NASA da Índia, Sunita Williams e Cholega Butch Willmore retornarão à Terra da Estação Espacial Internacional (ISS) em 19 de março. Williams e Wilmore estão presos desde junho do ano passado devido a problemas técnicos com o Boeing Starliner, que os levou à ISS.

Falando aos repórteres da mídia do Space, os dois astronautas disseram que retornarão depois que a missão da tripulação 10 começará sua viagem da Terra à ISS em 12 de março pela missão de duração de seis meses. A missão Crew-10 liderará os astronautas da NASA Anne McClain e Nichole Ayers, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, astronauta Takuya Onishi e Roscosmos Cosmonaut Kirill Peskov até a estação espacial.

Após o parto, a missão da Crew-9, composta por Williams, Wilmore, Nick Hague e Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov, retornará à Terra. “O plano é que a Crew-10 será lançada em 12 de março, ele fará um faturamento por uma semana e voltaremos em 19 de março”, o astronauta Willmore foi convocado ao dizer a CNN.

Embora antes de estivessem programados para retornar em 25 de março, a NASA e a SpaceX aceleraram a meta de lançamento da Crew 10 e o retorno dos astronautas encalhados. “O lançamento da tripulação da agência agora é dirigido às 19:48 EDT em 12 de março. A missão da tripulação está planejada para retornar à Terra após um período de entrega de vários dias com a equipe de expedição da equipe recém -chegada”, Os Estados Unidos “, os Estados Unidos”, os Estados Unidos “, os Estados Unidos”, os Estados Unidos “, os Estados Unidos”, os Estados Unidos “, os Estados Unidos”, os Estados Unidos “, disse a Agência Espacial , conforme citado pela Agência de Notícias do IANS.

A NASA informou que a oportunidade de lançamento anterior estava disponível depois que a administração da missão decidiu usar um dragão voado acima, chamado Resistance, e não a espaçonave dragão planejada anteriormente.

Isso ocorre quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao CEO da SpaceX, Elon Musk, para facilitar o retorno de Williams e Wilmore o mais rápido possível. Musk disse que era “terrível” para o casal estar “preso” na ISS por tanto tempo, embora a NASA já tivesse concordado em SpaceX há meses atrás em devolver os dois astronautas como parte de sua missão de tripulação.

No entanto, os astronautas declararam que “eles não estavam presos ou presos no espaço, conforme declarado”. “O voo espacial humano está cheio de desafios inesperados, e estávamos preparados para isso”, disse Willmore e Williams.

Enquanto isso, o lançamento anterior do Crew-10 provavelmente atrasará o voo planejado do Axiom Dragon, que está programado para levar Subhanshu Shukla, o primeiro indiano a ISS, junto com astronautas da Polônia e Hungria ao Espaço.

(Com contribuições da agência)