Aposentado de Penza perdeu 40.000 rublos por causa de um jovem fraudador

A polícia de Penza recebeu um depoimento de um morador do distrito de Oktyabrsky, que relatou a perda de mais de 40.000 rublos de seu cartão bancário. Um aposentado nascido em 1957 descobriu que o dinheiro havia sido sacado de sua conta após o pagamento das compras.

Graças ao trabalho operacional dos policiais, foi apurada a identidade do criminoso – um morador de Penza, de 17 anos. A menina foi presa e durante interrogatório admitiu o que havia feito.

Descobriu-se que o incidente ocorreu na casa da vítima, enquanto a jovem convidada bebia álcool com as amigas. À noite, ela roubou fraudulentamente o cartão do banco dele, supostamente para pagar um táxi. Com isso, a menina vinculou-o à sua conta, o que lhe permitiu pagar as despesas de mais de dez dias, incluindo viagens, compras e pedidos de comida.

A este respeito foi instaurado um processo penal ao abrigo de um artigo que prevê uma pena de prisão até seis anos.