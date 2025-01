Em fevereiro, os pensionistas russos receberão uma remuneração adicional relativa a janeiro no valor de 2,2% da pensão de 2024. RIA notícia.

Anteriormente, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a indexação dos seguros de pensões a partir de 1º de janeiro em 9,5%, com base na inflação real.

Segundo informações da Duma do Estado, o governo pode realizar indexações adicionais das pensões até 1º de fevereiro.

“Os reformados receberão não só uma pensão acrescida de 9,5%, mas também uma remuneração adicional para janeiro no valor de 2,2% da pensão de 2024. Foi também decidida uma indexação adicional para os reformados militares”, disse Chaplin.

O chefe do Ministério do Trabalho, Anton Kotyakov, em reunião do presidente com membros do governo, disse que o fundo social já começou a cumprir as instruções de Vladimir Putin para contabilizar a indexação das pensões pelo valor da inflação real, que em 2024 apresentou 9,5%.