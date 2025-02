A Apple apresentou o iPhone 16E, que levará o local do “orçamento”.

Ao contrário do modelo da série, o iPhone 16E não possui o botão “home” com um scanner de impressão digital. O novo iPhone está equipado com uma tela OLED de 6,1 polegadas com uma resolução de 2532 × 1170 pixels e uma frequência de atualização de 60 Hz.

O iPhone 16E possui apenas uma câmera traseira e sua resolução aumentou de 12 megapixels para 48 megapixels. A câmera frontal possui uma resolução de 12 -megapixels. A Apple afirma que um novo smartphone pode trabalhar seis horas a mais que um iPhone 11 e 12 horas a mais que qualquer iPhone SE.

O iPhone 16E recebeu um chip A18 equipado com um iPhone 16 e iPhone 16 Plus. A quantidade de RAM é de 8 gigabytes. O dispositivo também suporta a inteligência artificial da Apple Intelligence.

O novo smartphone também recebeu o botão de programação da ação e, em vez da conexão com raios, agora USB-C.

O iPhone 16E está disponível em preto e branco. A versão de memória de 128 gigabyte custa a partir de US $ 599, em uma configuração máxima com 512 gigabytes – a partir de US $ 899.