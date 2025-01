Apple atualizará recurso de IA após alertas de notícias imprecisos

Maçã anunciou planos para atualizar um IA recurso para o software iOS 18.2 em seus iPhones depois que alertas de notícias incorretos foram fornecidos recentemente aos usuários.

A história incluía alegações falsas de que Luigi Mangione, acusado de matar um executivo de seguros americano, havia cometido suicídio, e outra de que o tenista Rafael Nadal havia se declarado gay.

A empresa de tecnologia disse na segunda-feira que está trabalhando em uma atualização de software que visa “esclarecer melhor” quando as notificações de notícias são resumos criados pelo sistema Apple Intelligence.

A Apple confirmou que a atualização será lançada nas próximas semanas.

Alertas de notícias falsas foram emitidos novamente na última sexta-feira, com o sistema de inteligência artificial da Apple resumindo incorretamente as notificações do aplicativo da BBC.

Um alerta afirmava que Rafael Nadal havia se declarado gay, enquanto outro anunciava prematuramente Luke Littler como o vencedor do Campeonato Mundial de Dardos PDC, embora o evento ainda não tivesse ocorrido.

“Esses resumos da Apple AI não refletem e, em alguns casos, contradizem completamente o conteúdo original da BBC”, disse a BBC. “É fundamental que a Apple resolva essas questões com urgência, pois a precisão das nossas notícias é essencial para manter a confiança.”

“Uma atualização de software nas próximas semanas esclarecerá ainda mais quando o texto exibido é um resumo fornecido pela Apple Intelligence. Encorajamos os usuários a relatar uma preocupação se virem um resumo de notificação inesperado”, disse a Apple em comunicado à BBC.