Apple publica receita recorde, lucro líquido

NÓS gigante da tecnologia Maçã Registros registrados relatados receita e Resultado líquido Pelo período de três meses, terminou em 28 de dezembro de 2024, marcando o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

A receita da Apple aumentou 4% ano -ano para US $ 124,3 bilhões, em comparação com US $ 119,6 bilhões no mesmo período do ano passado, de acordo com números publicados pela empresa na sexta -feira.

O lucro líquido também cresceu 7%, atingindo US $ 36,3 bilhões.

O lucro por ação (EPS) aumentou de US $ 2,18 para US $ 2,40 para o período.

“Nossa receita recorde e fortes margens operacionais levaram o EPS a um novo recorde de todos os tempos com um crescimento de dois dígitos e nos permitiu retornar mais de US $ 30 bilhões aos acionistas”, disse Kevan Parekh, diretor financeiro da Apple.

“Também agradamos que nossa base instalada de dispositivos ativos tenha atingido um novo máximo histórico em todos os produtos e segmentos geográficos”, acrescentou.

Mas as vendas do iPhone caíram ligeiramente em aproximadamente 1% no ano -ano -para US $ 69,1 bilhões no período de três meses que terminam em 28 de dezembro.

Pelo contrário, as vendas de computador Mac cresceram 16%, para US $ 8,9 bilhões, e as vendas de iPad tiveram 15% de US $ 8,1 bilhões.