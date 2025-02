‘Aprenda lições de …’: Bután PM Tobgay Hare Your ‘Mentor’ PM Modi Leadership | Notícias da Índia

Nova Délhi: O primeiro -ministro de Bután, Data T -Shering Tobgay, descreveu sexta -feira para o primeiro -ministro Narendra Modi como seu irmão e mentor mais velho e disse que aprenderá as lições de liderança de seu colega indiano.

Entregando o discurso de abertura na primeira edição da Soul Coclave em Bharat Mandapam em Nova Délhi, Tobgay disse: “Estou aqui como estudante para aprender e tenho a oportunidade de aprender. Aprenderei as lições de liderança com o primeiro -ministro Narendra Modi Eu vejo Modi Ji como meu irmão mais velho que sempre me guia e me apoia.

Aprendendo a liderança do primeiro -ministro Modi, Tobgay disse: “Em apenas 10 anos, o primeiro -ministro Modi liderou a Índia no caminho do desenvolvimento. Sua liderança tem sido um farol da transformação de progresso sem precedentes”. Louvor ao primeiro -ministro Modi, Tobgay disse que toda vez que ele conhece o líder, ele é inspirado a trabalhar ainda mais como servidor público.

Ele disse que a alma é a criação do primeiro -ministro Modi e outro testemunho de seu compromisso inabalável de promover líderes autênticos e treiná -los para servir o povo da Índia. Compartilhando que ele não tem lições a oferecer na liderança, ele disse: “Por outro lado, estou aqui como estudante para aprender e estou animado para aprender isso”.

Falando em liderança, ele disse: “A liderança não é sobre títulos, posições, é visão, coragem, capacidade de inspirar mudanças, transformação … trata -se de levar a sociedade onde ele está hoje no desenvolvimento. Um líder acredita no que os outros podem duvidar e tomar medidas onde outros duvidam.

Ele disse que com iniciativas como Make na Índia, Aatmanirbhar Bharat, Digital India, Skill India, Startup India, PM-Awas, Gatishakti, Swachch Bharat, Kisan Samman Nidhi, o PM Modi levantou quase 30 milhões de pessoas da população e da economia. para novas alturas.

O primeiro -ministro de Bután parabenizou seu colega indiano e disse que tem todas as qualidades de Bodhisattvas: sabedoria, coragem e compaixão. Ele disse que, sob a liderança do primeiro -ministro Modi, a Índia está preparada para se tornar Viksit Bharat. “Um vksit bharat será seu legado e a alma levará o manto de seu legado”, disse ele. Ele procurou o conselho e o apoio do primeiro -ministro Modi para o setor público de Bután.