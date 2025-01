Apresentando o batom mais chique já feito, e que já está na bolsa de toda estilosa francesa

Existem produtos de maquiagem luxuosos que exalam elegância. Da viral paleta de iluminação ambiente Hourglass a quase todos os itens da Hermès Beauty, há um punhado de produtos que você sabe que sempre encontrará nas bolsas de maquiagem mais elegantes. Uma marca particularmente chique é a Céline.

Se você leu nosso resumo dos produtos de beleza mais luxuosos do mundo, sabe que Céline Beauté foi criada por Hedi Slimane em 2023. É a primeira linha de cosméticos da história da costura doméstica e o primeiro produto lançado em setembro passado. Este produto veio na forma de um batom ultra-chique com o logotipo do monograma da Maison gravado, e você já pode adivinhar que todas as francesas estilosas experimentaram.

Me apaixonei pela fórmula de longa duração, leve e cremosa, e o acabamento acetinado sempre me rende muitos elogios. Dito isto, devido ao tom vermelho forte, costumo usar esse batom apenas em ocasiões especiais. Então vocês podem imaginar minha alegria quando soube que a Céline Beauté estava lançando 14 novos tons, incluindo a opção nude mais chique. Claro, foi apropriado que eu experimentasse esses novos batons, então continue lendo para ver minha análise completa.

Céline Le Rouge Céline Batom Revisão

A fórmula

Como mencionado acima, esses batons têm uma fórmula leve e de longa duração. Como editora de beleza, experimentei muitos produtos para os lábios ao longo da minha carreira, mas estes são definitivamente alguns dos melhores. Ao aplicá-los pela primeira vez, você obterá um resultado de cor impressionante. Um pouco ajuda muito, especialmente quando se trata de tons mais ousados.

Embora a princípio pareçam qualquer outro batom, com o passar do dia você notará como essa fórmula é macia e cremosa. O produto inclui 89% de ingredientes de origem natural, como óleos e esqualano para um acabamento hidratante. Tenho lábios muito secos e tenho dificuldade em encontrar um batom que combine comigo, mas este produto não gruda nas manchas secas e dá uma aparência suave e acetinada. Sim, tenho que aplicar um pouco de protetor labial ao longo do dia antes de completar o batom, mas isso não é nada fora do comum para mim.

Uma coisa que adoro nesta fórmula é que ela é delicadamente perfumada com um acorde de rosa e pó de arroz. Para mim, torna a experiência de aplicar o batom ainda mais luxuosa.

A editora júnior de beleza Grace Lindsay usa batom Céline Le Rouge Céline em “La Peau Nue”.

As sombras

São 14 tons para escolher na coleção, que vão desde vermelhos brilhantes até bordô profundo e tons nude clássicos. Como alguém que prefere maquiagem “sem maquiagem”, fiquei muito animado para experimentar os tons mais sutis. Depois de testá-los, o meu favorito foi o “La Peau Nue”, um batom rosa-nude atemporal que sei que usarei diariamente.

Outro tom que adorei foi “Rose Athenais”. É mais um tom rosa marcante e, embora eu normalmente não opte por esse tipo de cor, experimentei antes de sair para jantar e todos os meus amigos acabaram me perguntando que batom eu deveria usar.

A editora júnior de beleza Grace Lindsay usa batom Céline Le Rouge Céline em “Rose Athenais”.

Embalagem

Agora, eu não poderia falar desse batom sem falar da embalagem. Cada produto é apresentado em uma caixa Céline branca, e dentro você encontrará uma bolsa de veludo preto com o icônico logotipo da grife gravado. O batom em si foi desenhado como uma extensão do frasco do perfume Céline, com caixa de metal dourado facetado. Todo o design parece totalmente atemporal e luxuoso do início ao fim.

O melhor é que este produto também é recarregável. Sim, você pode guardar o estojo de batom Céline por anos e recarregá-lo com uma das 14 tonalidades oferecidas.

O veredicto

No geral, não poderia estar mais feliz que a Céline tenha expandido a coleção de batons Le Rouge. Por £ 62, este produto é um investimento, mas se você está planejando se presentear, acredito sinceramente que vale cada centavo. Não é apenas o acessório de moda definitivo para a próxima temporada, mas seu design atemporal durará para sempre graças ao seu formato recarregável. Com muitos tons diferentes em oferta, tenho certeza de que encontraremos esse produto de maquiagem escondido nas bolsas das pessoas mais chiques do mundo.

Benefícios:

– Design recarregável

– Embalagem chique

– Fórmula cremosa e hidratante

– Ganho de cor impressionante

– Aroma sutil de rosa

Desvantagens:

– Querido

– Eu adoraria ver mais tons nude no futuro

Compre meus tons favoritos da coleção de batons Le Rouge Céline

Céline Le Rouge Celine 13 Pele Nua Minha sombra favorita do dia a dia.

Céline Le Rouge Celine 08 Rose Athenais Um rosa marcante que adiciona um belo toque de cor.

Céline Le Rouge Celine 01 Rouge Triunfo Você não pode errar com um vermelho clássico.

Céline Le Rouge Celine 31 Rosa Celeste Um clássico tom rosa suave.

Céline Le Rouge Celine 04 LE 16 Um vermelho sofisticado e profundo.

Céline Le Rouge Celine 02 Laranja Clea Este vermelho em tom laranja é perfeito para a primavera e o verão.

Céline Boate Le Rouge Céline 15 Este tom bordô profundo é simplesmente deslumbrante.