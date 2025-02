Apresse -se – Selena Gomez acabou de assinar a tendência de um grande homem, e sua cor exata voa rapidamente

Parece que ontem, Selena Gomez pulou no trem da Borgonha, Mani – porque, de alguma forma, era de alguma forma. Em Baftas no domingo, o cantor e Emilia Pérez Star foi lançado em um vestido Schiaparelli excelente e tão cativante “Sparkling Merlot” Mani Gracioso da unha de seu artista de longa data Tom Bachik . Eu estava prestes a preencher minhas lacas brilhantes e com combinações de vinhos quando ela mudou de olhar de unha novamente – e, ao fazê -lo, co -assinou uma das maiores tendências da primavera. Desculpe pelos meus vernizes da Borgonha, mas o conselho de Gomez é essencialmente o evangelho! Role para comprar a tonalidade exata antes de vender em todos os lugares (e acredite que ele fará isso; já está fora de estoque em determinados varejistas).

Na recente bobina do Instagram acima, Gomez exibe unhas azuis elétricas enquanto sincroniza uma nova música em seu próximo álbum, “Eu digo I Love You First”, no qual ela colaborou com seu noivo (!) Benny Blanco. Eu tenho muito, muito a dizer sobre esse verme iminente, mas vamos falar sobre seu esmalte naval no momento, ok? Ele é extravagante, chique e perfeitamente elegante para 2025 (na moda, a marinha tem Bordô usurpado, preto e marrom como o neutro mais viral do ano).

O verniz de Gomez parece um pouco mais brilhante que as celebridades legais e de miséria, foram esportivas ( Oi, Hailey Bieber ), o que torna a sombra ainda mais perfeita para a primavera. No entanto, o bachik polonês usado –Na marinha por unhasrevela no Instagram– é muito pigmentado, então você poderia Aplique camadas mais finas para obter menos impacto. No entanto, sugiro fortemente que se torne elétrico completo como Gomez. Há algo sobre um animado Mani-Blue ocorrendo contra uma história de cor de inverno de mau humor que parece tão levantada. Como tal, suspeito que veremos as unhas aparecerem em toda parte nesta primavera.

Parece que Gomez lançou um renascimento da unha, porque sua sombra exata é Já Vendido em Beyond Polish (um varejista de sala de estar de qualidade para os aficionados de cuidados com as unhas). Não se preocupe! Você sempre pode pendurá -lo – agora – no Walmart. Vá em frente e faça compras na sombra abaixo, bem como alguns vernizes da Marinha de primeira classe, caso roubasse as prateleiras no tempo que me levou para digitar essa frase. Godspeed!

Compre o esmalte exato de Gomez

Depois Gel de cores – 238 na Marinha

Mais esmalte naval mais bonito para tentar

Torna -se mais chique do que o esmalte da Chanel Navy? Não, não, esse não é o caso.

Essia Nail Polon – After School Boy Blazer Esta sombra Essie é uma obrigação do meu kit de casa de mão. Após o início da Marinha de Gomez Mani, preparo a parte para passar meus conselhos.

OPI Gelcolor – Mantnight Mantra

Sally Hansen Insta-dri Cor da unha à meia -noite Como o nome sugere, esta sombra da meia -noite seca em apenas 60 segundos.

Essia Costura de esmalte sustentável – barra de caviar Essie Gel Couture dura -me por várias semanas, sem um assustador. Até esse tom azul escuro tem uma longevidade, o que é um feito para cores mais ricas.

Cores de circo Esmalte – geléia de cobalto As unhas de geléia azul nunca pareciam tão acolhedoras.

Hermes Mãos Hermès UNIGH PHAMEL – 62 Blue elétrico Esta sombra azul elétrica de Hermès é uma tampa do espetáculo, com certeza.

Domingo Studio Esmalte – n ° 40 Essa beleza azul é cremosa, incrivelmente opaca e 10 sem.