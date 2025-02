No ataque a dois assentamentos na região relatado Governador da região de Belgorod Vyacheseseslav Gladkov.

O FPV Dron atacou a vila do distrito de Twalloi Valuysky. A explosão em um prédio residencial e uma cozinha de verão danificou os telhados e fachadas. Além disso, dois carros estacionados afundaram com fragmentos de drones.

No distrito de Volokonovsky, a vila de Tisksanka foi submetida a bombardeios de artilharia. Como resultado, as janelas são eliminadas nas instalações comerciais e a fachada foi cantada, e a cerca e as dependências foram danificadas no prédio residencial.

Informações sobre as consequências são especificadas. De acordo com informações preliminares, as pessoas não ficaram feridas.