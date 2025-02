Aquele Avo Trudeau que quer trazer o Canadá para a direita

Dario Mazzocchi 3 de fevereiro de 2025

“O governo não deve tentar impedir as liberdades em todos os aspectos”: que uma expressão aparece no contexto, um slogan que pode ser um post para um post nas mídias sociais, é realmente apenas uma parte de um projeto político que um jovem Pedra Ele escreveu durante a universidade em um ensaio com o qual indicou o que faria se uma vez se tornasse primeiro ministro. Atualmente, esse aluno é o líder do Partido Conservador Canadense que está se preparando para realmente se tornar o próximo chefe do governo e fechar a era progressiva Justin Trudeau. E o princípio de que as liberdades devem ser protegidas pela interferência do governo foi desenvolvido em seu manifesto eleitoral. Quarenta anos, uma mulher e dois filhos, nascidos de uma mãe solteira e adotada por alguns professores franceses, resume o caminho sinuoso da lei canadense da qual ela sempre foi um apoiador “desagradável”, como o apoiador, como o Hoje, os professores lembram quem o tinham em Calgary, a terceira cidade povoada da nação e quem deve seu florescimento ao épico dos pioneiros no século XIX e petróleo no século XX.

Os conservadores estão na oposição de 2015, após os anos enferrujados de Stephen Harper Que foi um dos fundadores do novo partido, nascido do eixo do que o Partido Conservador Progressista havia sido praticamente seco com o desastre de 1993 (2 assentos) e o movimento da Aliança Canadense. Drama e redenção de uma área política que encontrou linfonodos de sangue vital no Poilievre até que o nomeie há três anos. Ele conseguiu atrair milhares de apoiadores para seus comícios durante as primárias e isso assume proporções ainda maiores se levarmos em conta a expansão dos territórios canadenses, então também há algumas horas de viagem antes de chegarmos ao centro habitado mais próximo.





Ele parou até tarde da noite para colocar as mãos e ouvir os pedidos dos participantes em segurança, custos de vida e preço da habitação, aumentou 66% com os mandatos de Trudeau, enquanto os salários das famílias médios foram contratados por causa do benevolente Migração política da migração dos links. Não é de surpreender que goste de popularidade entre os jovens, que estão preocupados em não poder pagar uma casa como os pais poderiam fazer: em 2011, 44% daqueles que estavam no grupo de 25 a 29 anos eram os donos de um A propriedade pertencia, mas em dez anos a ação caiu para 36,5%. O programa conservador estipula que as cidades constroem 15% mais casas a cada ano ou perderão parte do financiamento federal. A imagem pública de Poiievre foi inaugurada com total apoio ao protesto de “Freedom Comboy”, que eclodiu durante a Pandemie Covid-19 com a introdução da obrigação de vacinação para motoristas de caminhão que atravessou a fronteira com os Estados Unidos e que se tornou então se tornou Um megafone mais amplo para apoiar as liberdades, aqueles que eram tão queridos pela jovem Universidade de Pierre. Liberdade individual (é um abortista), liberdade de empresas, liberdade de impostos, medidas inclusivas e a agenda respeitável acordou: mesmo para os sindicatos gays, é um oponente selvagem da ideologia de gênero e fundos públicos para terapias para a transição sexual.

Ele sempre foi uma carreira política de “ataque de ataque”, a expressão usada para indicar quem está pronto para defender suas posições com suas garras e também se ajuda com tons nas linhas. Em abril passado, para dizer, ele foi expulso da câmara baixa por chamar Trudeau “Wacko”, fora da cabeça. Agora ele continua até a coleção: com ele, o Partido Conservador rasgou um assento historicamente progressivo em Toronto por ocasião de uma eleição adicional e as pesquisas indicam permanentemente para 47%, com mais de vinte pontos para os quais restos do Partido Liberal.

Com a passagem de volta de Trudeau, cuja popularidade no ponto final está escondida após uma dor a longo prazo pelo charme do qual ele se beneficiou especialmente no exterior, os canadenses encontraram um intervalo válido -alternativo para quando eles vão às pesquisas em outubro ( termo natural do poder legislativo) ou anterior: depende do resultado das primárias do Partido Liberal e da vontade daqueles que substituem a embalagem – e decepcionante – Justin. O ensaio das intenções ganhou um preço de US $ 10.000: nesta rodada, o anel é um lugar na mesa grande.