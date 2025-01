Aqueles italianos que aplaudem a macabra charada das armadilhas do Hamas

Daniele Capezzone 21 de janeiro de 2025

Quando está envolvido Hamasser bons profetas e, portanto, prever corretamente o comportamento de muitos meios de comunicação italianos é bastante simples: infelizmente, basta prever o pior. E assim Líbero poderia facilmente ter esperado que, com raras excepções, a grande informação comprasse (e imediatamente a seguir relançasse generosamente) a propaganda orquestrada pelos terroristas palestinianos. E ontem ler os jornais italianos foi simplesmente impressionante, uma experiência psicodélica.

Alguém nos apresentou o domingo como uma celebração (“Um dia de paz”, segundo o Repubblica), enquanto outro, apesar de mostrar a horrível foto dos terroristas armados até os dentes, torturou sadicamente as três mulheres até o fim ameaçaram que estavam prestes a ser libertado, escolheu, no entanto, uma tonalidade caracterizada pelo mais extremo optimismo no título (“Reféns, o abraço de Israel”, segundo o Corriere). Oh sim? Pena que as imagens diziam algo completamente diferente: um espetáculo sombrio, uma encenação macabra de terroristas com o objetivo de mostrar que têm total controle sobre o território, mas também são capazes de ameaçar e assustar a opinião pública israelense e global. A sensação é que muitas pessoas não compreenderam a magnitude do que está em jogo nas próximas semanas, ou fingiram não o fazer: esse não é apenas o destino de 33 pessoas (assumindo que todas ainda estão vivas), isto é, de uma pequena parcela de cidadãos israelenses foi apreendida em 7 de outubro. Há muito mais em jogo: a pacificação da região (que o Hamas não quer), o desarmamento dos terroristas e a necessidade de lhes permitir não causar mais danos. A mensagem do Hamas é diametralmente oposta: ainda estamos aqui e pretendemos continuar de onde paramos.

Além do mais, pretendemos utilizar este cessar-fogo para mostrar ao mundo que nos reagrupámos. Não é preciso ser um campeão de xadrez, que por definição tem sempre de projectar dois ou três movimentos à frente, para imaginar os próximos movimentos dos terroristas: cada lançamento subsequente utilizará métodos igualmente espectaculares e violentos. Cada vez será emocionante: um refém vivo, um refém morto, outro horrivelmente mutilado, outro (dizem) baleado pelos israelenses. Sabendo que podem contar com o aparelho de informação ocidental como um tambor mediático (a começar pelos chamados “progressistas”), sistematicamente pronto, por ódio contra Netanyahuaceitar as posições dos terroristas como válidas, abraçar as suas histórias, reportar dados e números como se fossem certificados por algum tipo de Istat. Vejamos novamente as imagens do ritual de degradação a que foram submetidos os pobres Romi, Emily e Doron no domingo: um clima infernal, os terroristas ameaçadores e mascarados, a cruel incerteza até o último momento. E – com toda a probabilidade – as três raparigas entre os reféns teriam sido as que se encontravam em circunstâncias menos terríveis. Não importa os outros. De propósito. Onde estavam aqui os camaradas e camaradas de esquerda, sempre prontos a gritar contra o ‘patriarcado’? A cena horrível daquele punhado de homens armados com metralhadoras, com as outras feras ao redor, sedentas de sangue e vingança, e com três mulheres no meio, não mereceria uma palavra, uma sílaba, um suspiro, mesmo que em tom feminino e estilo feminista? caminho? Mas não: silêncio mortal. As feministas também estão em greve, esperando a greve dos magistrados. E aquele triunfo dos uniformes e da camuflagem? Mas por que não foi dito que todos eram “civis” em Gaza? Ou talvez – como sempre vos dissemos – a população civil esteja dividida entre uma lealdade substancial ao verbo terrorista e uma submissão causada pelo medo? E todos aqueles smartphones para filmar a cena? Mas como? Não estava acontecendo um “genocídio”?

E ainda assim as vítimas, sem pão, fizeram exatamente isso o iPhone na sua mão? A verdade é que todo o evento foi – em linguagem cinematográfica, pode-se dizer – roteirizado e encenado, isto é, roteirizado e depois encenado fisicamente. Dê uma olhada na foto que mostramos, tirada de cima, e ela mostra como a pequena multidão estava lotada em diferentes lados, de modo que nas fotos frontais parecia enorme. O Hamas organizou tudo (incluindo os vídeos) para enganar o mundo e contou – como fez – com a cooperação activa de grande parte do sistema mediático ocidental. Pode ser impopular dizê-lo, mas o melhor seria, mais cedo ou mais tarde, concluir o trabalho iniciado pelo exército israelita, que consiste em erradicar a maléfica instalação terrorista de Gaza e da região. Se não o fizermos, num primeiro momento assistiremos a outros espectáculos como o de ontem (uma substancial “performance de poder”), mas secundariamente – quando as feras se tiverem realmente reorganizado – corremos o risco de nos tornarmos espectadores de outros dias semelhantes ao infame 7 de outubro.