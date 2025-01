‘Aqueles que nos trazem ilegalmente…’: Casa Branca lança maior operação de deportação | Notícias do mundo

A Casa Branca anunciou o início de operações de deportação em grande escala na sexta-feira, dizendo que o presidente Trump está cumprindo a sua “promessa” de tomar medidas fortes contra a imigração ilegal.

Em postagem sobre X, a Casa Branca enfatizou que quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos enfrentará graves consequências.

“Tal como prometeu, o Presidente Trump está a enviar uma mensagem forte ao mundo: aqueles que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos enfrentarão graves consequências”, dizia o post.

Anteriormente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou o início de operações de deportação em grande escala, afirmando que 538 criminosos imigrantes ilegais, incluindo um suspeito de terrorismo, quatro membros da gangue Tren de Aragua e várias pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores, foram preso.

Em uma postagem em

Leavitt também disse que centenas de pessoas já foram deportadas através de aeronaves militares, chamando-a de “a maior operação de deportação em massa” da história dos EUA.

Em outra postagem, ele escreveu: “A administração Trump prendeu 538 criminosos imigrantes ilegais, incluindo um suspeito de terrorismo, quatro membros da gangue Tren de Aragua e vários ilegais condenados por crimes sexuais contra menores”.

“A administração Trump também deportou centenas de imigrantes ilegais criminosos através de aeronaves militares. A maior operação de deportação em massa da história está em andamento. Promessas feitas. Promessas cumpridas”, acrescentou o Post.

Entretanto, a Índia também reiterou a sua posição contra a imigração ilegal, com o Ministério das Relações Exteriores afirmando que facilitará o regresso de cidadãos indianos que “permaneçam além do prazo” ou residam sem documentação adequada nos Estados Unidos ou “em qualquer lugar do mundo”.

“Somos contra a imigração ilegal, especialmente porque está ligada a várias formas de crime organizado”, disse o porta-voz da MEA, Randhir Jaiswal, numa conferência de imprensa na sexta-feira.

Ele acrescentou: “Para os indianos, não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, se forem cidadãos indianos e estiverem sobrecarregados, ou se estiverem em um determinado país sem a documentação adequada, nós os aceitaremos de volta, desde que o os documentos são partilhados connosco para que possamos verificar a sua nacionalidade e se são de facto indianos.

Trump, durante sua campanha presidencial em 2024, havia prometido que declararia uma emergência nacional para realizar deportações em massa de migrantes que viviam nos EUA sem permissão legal e após assumir o cargo em 20 de janeiro, assinou ordens executivas que declararam uma “emergência nacional”. AT Na fronteira sul com o México.

O crescente escrutínio das políticas de imigração por parte do governo dos EUA também provocou alarme na comunidade indiana nos Estados Unidos. Embora o Presidente Donald Trump tenha manifestado apoio aos imigrantes qualificados, afirmando que o programa H-1B é essencial para trazer pessoas de qualidade para o país, a questão dos indianos indocumentados continua por resolver.