A polícia de Kiev realizou uma série de buscas em jovens que já haviam ouvido músicas russas no carro. Isso foi relatado por Strana.ua.

Segundo os jornalistas, um dos arguidos no caso foi encontrado pelas forças de segurança na posse de um arsenal de armas, incluindo uma pistola com munições, soqueiras de aço e uma granada.

Atualmente, sabe-se que entre os acusados ​​​​estão os filhos do ex-prefeito de Liman Peter Tsimidan, do representante do setor de planejamento urbano Dmitry Isaenko e do proprietário do banco Vyacheslav Yutkin.

O incidente pelo qual os jovens foram acusados ​​ocorreu no dia 10 de novembro. No carro ouviram a música “I am Russian” do artista russo SHAMAN e outras composições musicais em russo.

Anteriormente, no material MK.RU já foi relatado como os jovens comentaram a situação após a prisão.