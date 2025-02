Maurizio Stefanini 20 de fevereiro de 2025

Um sinal mínimo de aparência, mas o Ministério das Relações Exteriores removeu a expressão “não vamos deixar a independência de Taiwan descansar de sua página da web”. Foi anunciado recentemente que Taiwan assinou um acordo com base no qual os soldados americanos permanecerão na ilha por dois anos para treinar suas tropas. Dias depois, sabia -se que a ilha havia ativado um plano de segurança sem precedentes para proteger seus cabos submarinos. A resposta da China foi um exercício, os Estados Unidos enviaram dois navios de guerra. A China foi contra o primeiro envio de 62 aeronaves, depois 41 jatos e 9 navios de guerra ao redor da ilha.

Agora, os EUA aparentemente mostram seu apoio muito menos complicado, mas com consequências perturbadoras. O documento atualizado também menciona a colaboração de Taiwan com o Pentágono no campo da tecnologia e semicondutores e repete o apoio dos Estados Unidos para a inclusão de Taiwan em organizações internacionais “, quando aplicável”. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-Lung, definiu a iniciativa uma “demonstração de apoio e uma posição positiva” nas relações bilaterais: em 2022, uma eliminação semelhante da mesma punição foi gerada e foi cancelada no mês seguinte.





Um navio de guerra canadense também navegou na área como um sinal de apoio à segurança regional. Os Estados Unidos não divertem as relações diplomáticas formais com Taiwan, mas são o aliado internacional mais importantes e são legalmente dedicadas a oferecer os recursos para a defesa. Embora o governo de Trump tenha ameaçado as tarefas na indústria de semicondutores de Taiwan, também repetiu seu apoio à ilha no campo da segurança e estabilidade regional. Além disso, o novo governo despertou preocupações especiais em Pequim por causa da composição da equipe de política externa, incluindo personagens conhecidos por sua posição difícil em relação à China.

Sob isso, o novo secretário de Estado, Marco Rubio, foi um defensor de Taiwan, que promoveu a legislação destinada a fortalecer as conexões entre Washington e Taipei, incluindo a aceleração da venda de armas na ilha. O governo de Pequim respondeu expressando uma forte punição contra a administração de Donald Trump e defendendo a mudança como uma “regressão grave” na posição dos Estados Unidos e um sinal errado para os movimentos de independência de Taiwan. Daí o pedido a Washington para “corrigir imediatamente”.

Por outro lado, a decisão do governo de Tóquio deve incluir os residentes como Oriundi de Taiwan em vez da China, a raiva do Ministério Chinês do Território Chinês e de todos os compatriotas de ambos os bancos da rua pertencem à mesma nação ». Ele também enfatizou que a pergunta de Taiwan é apenas um acordo interno da China que não permite uma interferência externa. Guo Jiakun lembrou que o Japão, que ocupou Taiwan e governou com uma política colonial que faria com que o povo chinês sofra um sofrimento sério, a agir com maior cautela e responsabilidade.