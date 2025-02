"Aqui está a última vogal enviada pelo pai antes de morrer": Ramona badescu strazio

Ramona BadescuUma vida que vivia no mundo do entretenimento. Por ser criança, quando deu seus primeiros passos na música, ele conseguiu conquistar o público italiano com seu talento. E o Badeuscu, hoje – quinta -feira, 20 de fevereiro – foi um convidado de Caterina Balivo UM O momento certoO programa da tarde transmitido pelo RAI 1. No estudo, La Badescu está aberto em De Ronde e conta momentos importantes de sua carreira e vida privada. Ele falou, entre outras coisas, sobre seu vínculo com Pippo Baudo E a chance recebeu graças a Maurizio Costanzo, que representou seu “bom tempo” no mundo do entretenimento.

A entrevista também se tornou aspectos mais dolorosos, em particular a memória de seus pais e a dor pela perda de seu pai. “Foi muito sério, mas agradeço muito a ele Por esse motivo, porque me ensinou o sentimento de sacrifícios e vida. Ele não tinha domingos, trabalhava todos os dias. Ele me escreveu a primeira música … “, lembre -se.

Em 2020, o pai de Ramona Badescu desapareceu de Covid, uma ferida que explica o artista ainda aberto. “Eu tirei minha vida, mas então meu filho, Ignazio me deu. Meu pai disse sim à terceira vez. Ele me deu tudo, como mãe, sinto muita falta, mas estou feliz porque ele teve a alegria de manter meu filho em seus braços. Tenho certeza de que ele me seguirá acima, talvez ele construísse algo em um lugar diferente “, acrescentou com um fio de emoção.





Ramona compartilhou um momento emocionante sobre a doença que seu pai levou A última mensagem vocal que ele enviou Em seus últimos dias de vida. “Naquele momento, meu pai levantou os dedos, então eu sei que ele sentiu minha mensagem, então ele partiu para esta doença terrível. Covid me levou a dignidade de estar ao lado dele. Aprendi muito tarde para dizer que sou de você amo meu Pais … “, conclui Ramno Badescu.