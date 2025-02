Aqui está a verdade depois de Sanremo: Sensational, que cai no ranking

É tudo tração Sanremo 2025 Os dez primeiros dos singles mais vendidos da semana, de acordo com o FIMI-GFK. O vencedor do festival, Olly, dominou, com a nostalgia de Balorda, seguida por Federico Lucia, em Arte Fedez, com batedores e Giorgia que ficaram do lado de fora dos cinco primeiros do Ariston sob as controvérsias – que conquistam o terceiro passo do palco com os cuidados para Cuidando do cuidado de mim.

Quarto Lucio CorsiApocalipse do festival, com eu queria ser difícil que irá a Basileia para representar a Itália no concurso de músicas do Eurovision após a recusa de Olly. Então encontramos Achille Lauro com a jovem peça inconsciente.

Sexto lugar para os dois recém -casados ​​da coma_cose com seu tom de música de Harten, seguido pelo talentoso vilão Rose com fora da lei. Feche os dez primeiros Bresh Com o Giro del Crab, enquanto no final do ranking, o amaldiçoado “rapper” Tony Effe com Damme desabou após a mão. Finalmente, existem feitos shablo. Guè Joshua e Kwelling com minha palavra. As posições de 11 a 20 vêm diretamente de Sanremo, de Elodie a Simone Cristicchi.

Sanremo também está entrando no ranking dos CDs, vinis e eventos musicais, com muitas novas submissões, começando na compilação de vários artistas Sanremo 2025 no palco, seguidos pela árvore noci de Bruori Sas em segundo lugar (em Sanremo, ele ganhou o Bronze) e 8 músicas de Modà na terceira posição.

Tony Effe (Nome de Arta de Nicolò Rapisarda) ficou em 25º lugar no evento de Sanremese, no qual ele participou pela primeira vez com Damme After Hand, uma música que Califano se lembrava. Parece não estar muito feliz com a colocação.