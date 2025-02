"Aqui está como isso me ajudou": Alexandre Muller Revelation de Jannik Sinner

Uma das surpresas neste início da temporada de tênis é mencionada Alexandre Mullerquem, depois de entrar no top 100 em abril de 2023 após o último a MarrakechAgora ele levantou seu primeiro troféu de turnê.

A vitória veio para Hong Kong, Ganhar os cinco jogos (incluindo a final) sempre venceu, colocando de volta uma série de desvantagens, como ninguém mais que ele já havia feito. Boas notícias para um tenista que sempre é forçado a usar o Doença de CrohnUma inflamação crônica do intestino com sintomas que também podem ser desligados, porque ele próprio teve a oportunidade de explicar em uma entrevista.





Nell ‘ATP 500 no Rio de JaneiroEntão Muller chegou à final e o perdeu contra o argentino no domingo Sebastian BaezNúmero 56 da classificação. Uma boa viagem e mais pontos para escalar o ranking ATP. Também é conhecido por eliminar a nova estrela João Fonsecamais de três outros argentinos, como Etcheverry, Fran Cerundolo um Comissão.

No início do Brasil sobre sua melhoria na carreira, Muller elogiou incrivelmente Jannik Sinner: “Durante a baixa temporada, treinei com o melhor jogador do mundo, Eu acho que isso ajudou“, Suas palavras. A referência é, obviamente, o período gasto em treinamento com o 23 -ano -ano -de -ano -de -ano em Dubai. Em campo para essas vitórias, Muller era apenas contra o dever do oponente, mas talvez possa ser dito Que o vermelho azul colocou a mão nela.