Aqui está o novo Btp Più: possibilidade de reembolso antecipado, é isso que você precisa fazer a partir de 17 de fevereiro

Sandro Iacometti 19 de janeiro de 2025

Não é o caso desta vez Giorgia Melonimãe Banco da Itália. “Entre o início de Outubro e os primeiros dez dias de Janeiro, o spread face aos títulos do governo alemão diminuiu 13 pontos base, para 117 pontos no início de Janeiro, em parte devido a uma avaliação mais favorável dos títulos do governo italiano por parte dos participantes no mercado. situação orçamental, que se reflectiu em revisões positivas das perspectivas (outlook) por parte de algumas agências de rating”. Mas todos nós sabíamos disso mais ou menos. Excepto alguns Rosiconi que continuam a falar sobre o declínio. Menos conhecidos, no entanto, são alguns detalhes técnicos “O que confirma a percepção favorável dos mercados em relação à Itália”, explica Via Nazionale, “a volatilidade implícita nos contratos de derivados sobre as obrigações a dez anos manteve-se inalterada no nível mínimo dos últimos três anos e as condições de liquidez permaneceram relaxadas. o terceiro As compras líquidas de títulos públicos nacionais por investidores estrangeiros continuaram no trimestre, às quais se somaram compras menores por parte dos bancos.

Resumindo, eu BTP eles gostam deles. E é por isso que o Ministério das Finanças decidiu aproveitar a onda lançando um novo produto para os aforradores. Um título – rebatizado de Btp Più – que permite pela primeira vez o reembolso antecipado do capital investido. Um incentivo adicional para encorajar as pessoas a subscreverem uma emissão mais longa, de oito anos, na sequência das maxi colocações de BTP de valor do ano passado, que tiveram um prazo gradualmente alargado para seis anos. Cupões fixos pagos trimestralmente com base no mecanismo de step-up bifásico e de quatro anos, igual ao anterior, que prevê uma taxa de cupão mais elevada na segunda fase, facilitando a manutenção da dívida até ao estímulo do vencimento. Inscrições de segunda-feira, 17, a sexta-feira, 21 de fevereiro, às 13h00, reservadas aos pequenos aforradores através do homebanking ou através de contacto com o banco ou correios, no valor mínimo de 1.000 euros.





As taxas de juro mínimas garantidas do novo BTP Più nos primeiros quatro anos e nos quatro anos seguintes só serão conhecidas sexta-feira, 14 de fevereiro, e dependerão da procura e das condições de mercado. Mas os termos orçamentais dos BTP e dos cupões trimestrais podem ser um bom lembrete para confiar nos títulos do governo italiano, que ainda proporcionam os rendimentos mais elevados de toda a zona euro, e com a inflação Itália muito baixo: 1,3% em comparação com a média da zona euro de 2,4%. Se o prazo final de oito anos contribui para a estratégia do Tesouro de prolongar o prazo médio da dívida, a possibilidade de resgate antecipado da totalidade do capital investido (o que é diferente da venda dos títulos em mercado e em condições de mercado), que é sempre possível) destina-se a acomodar aqueles que não querem imobilizar a sua liquidez por muito tempo.

Está disponível apenas para quem adquirir o título durante o período de colocação inicial e mantê-lo até a data do exercício da opção de resgate antecipado. Entretanto, segundo o FMI, o nosso crescimento continua inferior ao da zona euro. Depois de uma estimativa de 0,6% em 2024, menos do que o previsto em outubro passado (+0,7%), a Itália acelerará este ano e o próximo sem conseguir ultrapassar o teto de 1%. Em 2025, o crescimento deverá ser de 0,7%, ou 0,1 ponto percentual abaixo das estimativas anteriores, e de 0,9% em 2026, acima do inicialmente estimado. A França (+0,8% este ano e +1,1% no próximo ano) e, claro, a Alemanha, que crescerá 0,3% em 2025 e acelerará para +1,1% no próximo ano, também não estão activas.