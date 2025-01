"Aqui está o super convidado da segunda noite": Carlo Conti, um golpe maluco em Sanremo

Damião David retorna ao palco Ariston para a segunda noite de Festival de São Remo (agendado para 11 a 15 de fevereiro). O apresentador e diretor artístico anunciou isso Carlos Conti durante a coletiva ao final da coletiva de imprensa dedicada a uma prévia das 30 músicas participantes do evento.

“Para a primeira noite – continuou Conti – Vou tentar trazer alguns amigos porque, como disse Ezio Bosso, justamente no Festival de Sanremo ‘a música como na vida se faz junto’ e essa coisa ficou comigo e por isso resolvi compartilhar esse festival. Na segunda noite eu tenho você perto de mim Bianca Balti grande exemplo e grande mulher, a cor de Cristiano Malgioglio e a ironia de Frassica”. Para a terceira noite Conti escolheu todas as mulheres “Eu quero estar rodeado de mulherescom 3 personagens e 3 mundos diferentes: Miriam Leone, Elettra Lamborghini: Katia Follesa”. A quarta noite será “glamourosa e mais irônica com Mahmood e Geppi Cucciari e a última noite – concluiu Conti – será mais institucional com Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan“.





Ontem Carlo Conti anunciou sua presença no Tg1 às 20h Jovanotti como super convidado do Festival de Sanremo. Os dois viraram protagonistas de uma brincadeira risonha, onde o artista fingiu não saber do convite do apresentador e diretor artístico do evento.