"Aqui está quem queremos caçar pelo euro": Afd, o ombro que a UE pode derrubar

“Se os tratados europeus não são respeitados, esses países colocam em risco o euro”: Tino Cartilale, Porta -voz e líder de grupo do partido alemão alternativo für deutschland, ele disse em uma entrevista Imprimir Falou sobre países da zona do euro com altos dívidas, incluindo a Itália. “Em nosso programa – as corridas da festa na corrida nas eleições no domingo – ainda há a saída do euro, porque está em nossos princípios fundamentais desde 2013. O euro se tornou fraco. Temos altas taxas de inflação em A área do euro, os tratados de Maastricht não são respeitados, por exemplo, no caso da nova dívida na Itália: os países monetários podem aderir à moeda Estabilizar?

Sua proposta é, portanto, “respeitar os critérios: tem que fazer italianos trabalho de casa. Reduzir a nova dívida. Também para pagamentos de pensão: o nível de pensões na Itália é muito maior do que na Alemanha. Não deve surpreender que, ao não respeitar os critérios de dívida, a inflação seja alimentada na área do euro, o que implica uma desvalorização.





Segundo ele, no entanto, haveria diferentes analogias entre a Alemanha e a Itália ” Política de migração E comparado à proteção das fronteiras européias. Nosso Ministro da Defesa Pistorius disse que não queremos sentar à mesa do último, mas nem estamos lá. Porque sempre nos colocamos unilateralmente. Como AFD, sempre criticamos o governo porque eles não trabalharam em negociações. Eu acho lamentável Que essas negociações ocorrem na Aarábia Saudita e não em Berlim “.