"Aqui está quem Sanremo vence": A previsão de Al Bano

Uma previsão sobre quem vence o próximo Sanremo Festival? “Na minha opinião, o mais feliz”. Esta é a piada de Al Bano UM Tomada No vencedor do próximo festival Sanremo 2025, planejado a partir de 11 de fevereiro. Al Bano respondeu à margem do show de teatral de Angelo Mellone e Andrea DeLogu ‘antes de você acordar’. O show, um ajuste teatral editado pela direção de Enrico Zaccheo e retirado do romance com o mesmo nome por Mellone, diretor do RAI durante o dia, foi realizado em Roma, na sala de Umbão, em resposta dupla a 20 e depois Imediatamente 20 21h30. O térreo dos convidados presentes no mundo do entretenimento, televisão e política, que também cumprimentou o mestre já Bano.

