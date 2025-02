"Aqui estão as casas para ocupar": Salis Shock. E a reação de Fazio deixa todos de Sasso

Ilaria -zout UM Que horas faz Apresentar seu esforço literário “Vipera”, o livro em que ele conta sua história e sua prisão na Hungria. E na entrevista com Fazio, De MEP imediatamente aponta para o dedo contra Budapeste: “O problema é que esse processo é de alguma forma um processo político para o governo húngaro, no sentido de que, embora o julgamento no tribunal ainda não tenha terminado, ele Ainda não foi encerrado, é o problema que já estive várias vezes, tenho sido alvo de declarações muito sérias dos expoentes do governo, mesmo pelo próprio Orban quando visitou aqui na Itália, na qual eles me descrevem como um criminoso , um terrorista e diga isso graças a uma multa “, disse ele Ilaria -zout Em relação à sua detenção na Hungria, onde foi preso por 15 meses antes de ser eleito no Parlamento Europeu. Salis foi acusado e risca a prisão pela acusação de ter alguns militantes neo -nazi atacados durante um evento.

“Fui libertado e o processo foi suspenso quando fui escolhido. A situação ainda está aberta porque a Hungria pensou em perguntar ao Parlamento”, disse Salis.





E novamente: “na verdade, fiz 15 meses de prisão, sem ser trazido um elemento. Se houvesse elementos com base nessas acusações, acredito que o processo teria terminado muito mais cedo”. Lembrando de sua prisão na Hungria, Salis disse: “Download do táxi, eles dão minhas costas para mim e me fascinam, sem dar nenhuma forma de explicação. Venha à delegacia para um cheque”. “Eu não acho que seja um direito de raiva me como uma pessoa, mas uma raiva contra anti -fascistas, porque o Governo Orban Tolere este evento, o Dia da Honra “, disse o MEP. Mas depois falamos sobre as profissões insultuosas e para Fazio que pede a ele, portanto, responde:” Estou surpreso com a maneira como uma certa parte de políticos e jornais consegue operar operar . A realidade é distorcida. Os movimentos de luta em casa ocupam casas de patrimônio público que são deixadas para o barril porque existe um sistema que não funciona. .