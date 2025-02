"Aqui temos as facas, o Egito mais seguro". Os participantes imigrantes? Arregada em tempo recorde por del Debbio | Vídeo

Rag um voando Reto e para trás. No centro, o papel da aplicação da lei e da imigração ilegal. Apenas um imigrante, presente no estudo de Rete 4, leva o chão: “Vou aqui com as facas para me defender, nos defendemos assim, aqui estão brigas, funciona assim”, o garoto começa e então Vá além: “Vamos dizer as coisas como elas são: Egito cujo país mais seguro do que o seu, Não há brigas no Egito“E o público não continua procurando:” Então, por que você não volta ao seu país? “

Um filme que tem do absurdo, tanto que também Matteo Salvini Ele notou: “Esse jovem diz publicamente que está se virando com suas facas para se defender. Mas por quem? -ele trovejou em seu perfil no Facebook -. No melhor caso, são os cidadãos respeitáveis ​​que têm que se proteger contra Tais criminosos.





Não é a primeira vez que Reto e para trás um hóspede de Paolo del Debbio Envie todo o condutor e presente. Já havia acontecido com outro jovem estrangeiro que acusou as vítimas de violência em grupo que ocorreu em Milão na véspera de Ano Novo. “Você é uma menina em um determinado momento em que vê que há muitas pessoas que festejam e elas são um pouco tatem Rapaz, aquele que está envolvido, ele o tocaram e ela estendeu o discurso “, disse o garoto, também causando o jornalista no estúdio.