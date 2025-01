Arábia Saudita aprova plano de dívida de 37 mil milhões de dólares em 2025

Arábia SauditaO Ministério das Finanças anunciou que aprovou um plano de dívida de 37 mil milhões de dólares para o projecto. plano financeiro de 2025.

O Ministério das Finanças disse num comunicado no domingo que aprovou o plano anual de empréstimos no valor de 139 mil milhões de riais sauditas (37,02 mil milhões de dólares) em 2025, depois de ter sido aprovado pelo Centro Nacional de Gestão da Dívida do reino, para cobrir o potencial défice orçamental.

Em Novembro passado, o ministério estimou um défice orçamental de 101 bilhões de RAE (26,9 mil milhões de dólares) até 2025, com quase 38 mil milhões de SAR (10,1 mil milhões de dólares) de reembolso da dívida.

A Arábia Saudita pretende diversificar os canais de financiamento locais e internacionais para satisfazer as necessidades de financiamento de 2025, através da emissão de instrumentos de dívida soberana a um custo justo.