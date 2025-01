Arábia Saudita envia outro avião de ajuda para a Síria pós-Assad

A Arábia Saudita enviou outro avião de ajuda à Síria no domingo, como parte de uma ponte aérea lançada pelo reino para ajudar a Síria após o colapso do mês passado. Bashar al-Assad regime.

A agência de notícias estatal saudita SPA disse que o avião está carregado de alimentos, suprimentos médicose materiais de abrigo, embora quantidades específicas não tenham sido divulgadas.

O avião de ajuda, organizado pelo Centro de Ajuda e Socorro Humanitário King Salman, partiu de King Aeroporto Internacional Khalid em Riade para o aeroporto de Damasco.

SPA disse que avião de ajuda O objetivo é “aliviar as difíceis condições enfrentadas pelo povo sírio e faz parte do apoio contínuo do reino às nações amigas e irmãs durante crises e dificuldades”.

Este é o sexto avião de ajuda saudita enviado a Damasco em menos de uma semana, como parte de uma ponte aérea lançada por Riad para a Síria.

De acordo com a SPA, a ajuda saudita ao povo sírio desde 2011 até ao final de 2024 ascendeu a quase 857 milhões de dólares.

Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois que grupos anti-regime tomaram o controle de Damasco em 8 de dezembro, encerrando o governo de décadas de sua família.

A aquisição ocorreu depois que os combatentes do Hayat Tahrir al-Sham capturaram cidades importantes em uma ofensiva relâmpago que durou menos de duas semanas.

Uma nova administração liderada por Ahmed al-Sharaa assumiu agora o poder.