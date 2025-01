Arábia Saudita pede levantamento de sanções à Síria

Arábia Saudita apelou ao levantamento das sanções impostas Síria desde a época do primeiro Assad regime que foi derrubado no mês passado.

Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, na terça-feira, o Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita Faisal bin Farhan participou de um painel de discussão, Diplomacia no Meio da Desordem, onde discutiu vários desenvolvimentos regionais, incluindo a Síria, de acordo com a Agência de Imprensa Saudita oficial.

Ele disse que Riad, em reuniões com a nova administração síria, notou um forte desejo de colaborar com os parceiros regionais e a comunidade internacional.

O Príncipe Faisal enfatizou a importância do levantamento das sanções à Síria para permitir uma assistência mais ampla ao povo sírio, destacando os esforços humanitários e de ajuda da Arábia Saudita destinados a aliviar o sofrimento humanitário na Síria.

O principal diplomata saudita também destacou a importância da participação da comunidade internacional para promover o progresso e apoiar o povo sírio para alcançar um futuro melhor.

O novo ministro das Relações Exteriores da Síria Asaad al-ShaibaniAté agora, ele fez duas visitas oficiais ao reino desde sua nomeação em dezembro de 2024.

Bashar al-Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois que grupos anti-regime assumiram o controle de Damasco em 8 de dezembro, encerrando o governo de décadas de sua família.

A nova administração, liderada por Ahmed al-Sharaa, também apelou ao levantamento das sanções para recuperar de quase 14 anos de guerra civil.