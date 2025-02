Arábia Saudita, Rubio conhece o príncipe Faisal Bin Farhan

17 de fevereiro de 2025

O secretário de estado americano Marco Rubio Ele conheceu seu colega saudita, o príncipe Faisal Bin FarhanContra Riad. O diplomata americano mais importante é orientar uma delegação para conhecer autoridades russas para entrevistas sobre a restauração dos laços, o fim da guerra na Ucrânia e a preparação de uma reunião entre Vladimir Putin um Donald Trump. As conversas seguem a conversa telefônica da semana passada entre Trump e Putin, na qual o chefe da Casa Branca alegou “ter” concordado em iniciar as negociações com suas respectivas equipes “.