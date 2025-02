Argentina para nos seguir e deixar a Organização Mundial da Saúde

A Argentina deixará a Organização Mundial da Saúde (OMS) devido à má administração da Pandemia Covid-19, porta-voz do presidente de direita Javier Milei Ele disse quarta -feira.

A decisão ocorre duas semanas após o presidente Donald Trump Ele anunciou, o primeiro dia de seu segundo mandato, que os Estados Unidos deixariam a Agência de Saúde da ONU.

“O presidente Javier Milei instruiu o Ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein retirar Argentina da OMS “, disse o porta -voz do governo Manuel Adorni em uma entrevista coletiva.

Como Trump, o porta -voz de Milei disse que o governo argentino tem profundas divergências com o QUEM Com relação à resposta à pandemia de coronavírus.

“Os argentinos não permitirão que uma organização internacional interfira em nossa soberania e certamente não com nossa saúde”, disse Adorni.

No início da pandemia em 2020, o Sul -americano O país impôs medidas muito rigorosas para interromper a propagação do coronavírus.

Os toques restantes tiveram mais tempo do que em quase qualquer outro país do mundo e, em alguns casos, as pessoas só podiam deixar suas casas para compras essenciais e consultas médicas.

Milei tornou -se presidente em dezembro de 2023.