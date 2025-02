Arizona, manifestantes anti-Trump bloqueados do Senado

18 de fevereiro de 2025

Prove que eles estão protestando contra as “ações antidemocráticas e ilegais do governo Trump” coletadas na segunda -feira, 17 de fevereiro, fora do Senado do Estado do Arizona, em Phoenix, com os agentes de segurança que os impediram de entrar no prédio. Apelidado de ‘No Kings on President Day’ do movimento 50501, os últimos protestos ocorreram menos de duas semanas após um evento nacional semelhante, em 5 de fevereiro, esses participantes atraíram dezenas de cidades. Ambos os protestos relataram Trump e o conselheiro Elon Musk, líder do novo departamento de eficiência do governo de Trump, uma organização fora do governo projetada para reduzir as despesas federais. Os protestos se concentraram na capital do estado e nas cidades mais importantes, incluindo Washington DC, Orlando e Seattle.