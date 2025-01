Arnold Schwarzenegger Forever: o policial russo transferiu os cartões de televisão

Klaus Davi 26 de janeiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à telinha

Quem está subindo (Danko -Íris)

Curioso que um filme de 1988 esteja impulsionando um canal definido pelos centros médios dos “nativos digitais”. Basta pensar que quando Iris viu The Light (2007), o famoso filme Danko já tinha 19 anos. Em vez disso, está acontecendo mais uma vez o fenômeno singular de que os recipientes dos perfis mais recentes da TV generalista estão fazendo filmes que pareciam o privilégio de uma temporada completa.

A Iris, graças a Danko, ficou em primeiro lugar na noite de quinta-feira entre as TVs não generalistas, com 2,2% de share e picos de 3% (para a beleza de 500.000 espectadores). Há muita informação sobre o renascimento dos filmes “pré-Trumpiani”, não só na Itália. A trama foca na investigação e captura de um perigoso traficante de pessoas pelo policial Schwarzenegger – é feita principalmente para diversão de situações brilhantes como a de Elon Musk.





É legal que a caça ao traficante também seja apaixonada pelos mais jovens, porque os menores de 30 anos são o núcleo duro dessa trama de Reagan. 1988 foi também o ano em que Gorbaciov introduziu as reformas soviéticas que levaram ao colapso do comunismo. A contribuição do cinema aparentemente mais deficiente para a derrota de certas ideologias ainda é ignorada pelos sólons da crítica, mas mereceria algum estudo.