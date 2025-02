Arqueólogos escavaram um túmulo de elite que tem análogos

O Barrowgraf escavado no Irã não tem análogos no país.

No Irã, os arqueólogos descobriram durante escavações no distrito de Nahavand, a província de Hamadan, um cemitério cujo estudo poderia lançar uma nova luz sobre a história da dinastia seleucida.

Os arqueólogos desenterraram a colina de Nagarechi, que agora pode adquirir o status do monumento arqueológico mais importante, Escreve Times de Teerã. Na colina, um túmulo foi oculto há séculos – especialistas enfatizando que esse túmulo de colinas foi descoberto pela primeira vez no território do Irã, não tem análogos.

O arqueólogo iraniano Mokhsen Hanjan sugere que o funeral pode ser conectado, se não com a família real, então com uma pessoa muito nobre. Um excelente comandante ou Satrap, governante da província, pode ser enterrado no túmulo.

A antiga inscrição de arqueólogos em 1943 ajudou a encontrar o monumento. Consistia em 30 linhas escritas em grego. O texto chamou o povo de Nahawand para obedecer às leis do governante.

A inscrição apontou para a existência do templo de Laodician, que foi construído pelo rei de Antíoco III, o Grande (223-187 aC) dos seleucids Dynynasty, que governava a Ásia Menor. Ele ordenou que o templo se preparasse para sua esposa – rainha da Laudicia.

Durante anos, os arqueólogos procuraram o templo especificado e, há alguns anos, finalmente conseguiu encontrá -lo. Mas as escavações não pararam por aí, e agora os arqueólogos abriram a colina, da qual encontraram um túmulo incomum.

Infelizmente, os saqueadores o saquearam nos tempos antigos. No túmulo, não havia equipamentos funerários ou os restos mortais. Especialistas avaliam seu tamanho e arquitetura que era uma estrutura de elite.

Além dele, no entanto, os arqueólogos, no entanto, desenterraram dois textos spicitamente e quatro estatuetas de bronze, que já são exibidas no Museu Nacional do Irã em Teerã.

Ainda não foi possível namorar o túmulo, mas foi atribuído anteriormente à era dos seleucídeos. Este reino era um estado helenístico, ao qual as regras da dinastia seleucus – um dos funcionários mais próximos de Alexandre da Macedônia.

Após a morte deste último, o Império foi distribuído por seus funcionários. Ptolomeu, por exemplo, conseguiu o Egito e a Malásia da Ásia. O reino desta dinastia é o domínio da vasta área no período de 312 a 63 aC.

O primeiro governante foi o seleucus i nikator. A propósito, de acordo com os resultados da parte do Império Macedônio, Seleuco recebeu em 321 aC. Babilônia e ele já expandiu seus bens a partir daí, incluindo a maioria das áreas do meio -leste, conquistadas por Alexandre, o Grande.

No auge de seu poder, o Império dos Seleucids Central Anatoly, Pérsia, Levante, Mesopotâmia e as áreas em que o Kuwait, Afeganistão, Paquistão e Turquemenistão estavam agora localizados.