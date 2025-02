Arqueólogos pela primeira vez em 100 anos encontraram um túmulo do ex -farao egípcio

No Egito, eles encontraram uma tumba do antigo faraó egípcio Thutmos II

Pela primeira vez em um século, os arqueólogos descobriram o túmulo do antigo faraó egípcio Thutmos II no Egito. O Ministério do Turismo e Antiguidades do país.

A missão arqueológica conjunta do Egito e da Grã -Bretanha encontrou a última tumba perdida dos reis da dinastia XVIII, de acordo com o ministério citado pela Reuters.

Durante escavações, fragmentos de móveis funerários e solução com inscrições azuis, estrelas amarelas e textos religiosos também foram encontrados.

Os arqueólogos foram capazes de identificar a tumba por causa dos navios de alabast nos quais os nomes do faraó Tutmos II e sua esposa, a rainha Hatshepsut, estavam gravados, uma das raras mulheres que governavam o Egito.

Antes, os arqueólogos descobriram parte do templo da lendária rainha Hathepsut.