Reconstruiu o Corpo na rua do Academicus Chelomei, projetado para 900 alunos da 1ª à 6ª série. O edifício de três séculos com um pátio quadrado no centro na década de 1970 era típico e muitos deles foram construídos na capital. Do jeito que todos foram atualizados, todo mundo gostou. “Nossa tarefa era alterar a funcionalidade no volume existente, para que haja mais oportunidades de estudo”, disse o principal arquiteto de Moscou Sergey Kuznetsov. “Acho que essas normas e métodos se desenvolverão e aumentarão ainda mais”.

O fundador do estúdio de arquitetura de Archstruktura, Anton Nagavitsyn, comparou uma única escola com a cidade: “Gangues e recreação – ruas, armários – escritórios e casas. Holiday Place. O arquiteto da escola de verão Anton Nadtoy, o fundador do Bureau de Arquitetura do Átrium, chamou a atenção para o fato de que qualquer sala deve ser usada para objetivos diferentes. Tudo isso é imediatamente estabelecido na Newbuilding School. Mas essa abordagem pode ser aplicada durante o processo de modernização.

Desde 2026, 100 edifícios serão modernizados anualmente

É bom que a navegação confortável, móveis confortáveis ​​sejam concebidos para crianças. Segundo Andrei e Alexander Asadov, os organizadores da agência Asadov, a área adjacente também pode ser modernizada. “É útil para as crianças nadar. É um grande território, se desejado e financiamento, este site pode ser levantado acima do solo, tornando -o um teto de um novo prédio.

Deixe -me lembrá -lo, a modernização das escolas da capital começou em 2023. Desde 2026, 100 edifícios educacionais serão atualizados anualmente.