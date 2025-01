Arquivos de Belize para ingressar no caso do genocídio de S.Africa na ICJ contra Israel

Belize apresentou uma declaração de que ele se juntará África do SulO caso de genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (ICI), anunciou o tribunal na sexta -feira.

“Em 30 de janeiro de 2025, Belize, referindo -se aos artigos 62 e 63 do estatuto, enviado no Registro do Tribunal um documento contendo uma solicitação de permissão ao intervir E uma declaração de intervenção no caso relacionada à aplicação da convenção sobre a prevenção e punição do crime de genocídio na faixa de Gaza “, afirmou o tribunal em comunicado.

Em dezembro de 2023, a África do Sul instituiu procedimentos contra Israel, reivindicando Violações da Convenção do Genocídio em relação aos palestinos na faixa de Gaza. Desde então, vários países se juntaram ao caso, incluindo Nicarágua, Colômbia, Cuba, Líbia, México, Palestina, Espanha e Türkiye.

A guerra genocida de Israel matou mais de 47.400 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças e feriu mais de 111.000 desde 7 de outubro de 2023.

O ataque israelense em Laço Ele deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com destruição generalizada e uma crise humanitária que ganhou a vida de muitos idosos e crianças em um dos piores desastres humanitários globais da história.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão Em novembro do ano passado, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.