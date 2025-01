Arsenal frustrado no empate em 1 a 1 contra o corajoso Brighton

Um gol madrugador do adolescente do Arsenal Ethan Nwaneri foi anulado por pênalti João Pedro como Brighton e Hove Albion No sábado, os Gunners empataram em 1 a 1 na Premier League, prejudicando as esperanças de título dos visitantes.

O Arsenal está em segundo lugar na tabela com 40 pontos em 20 jogos, cinco atrás do líder Liverpool, que recebe o Manchester United no domingo em um dos dois jogos restantes contra seu rival mais próximo. Brighton está em décimo com 28 pontos.

Nwaneri marcou aos 16 minutos de sua segunda partida como titular na Premier League, com o jovem de 17 anos rompendo pela direita e cortando para dentro antes de chutar rasteiro com segurança para Bart Verbruggen.

Nwaneri recebeu um cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo por demorar muito em um escanteio no final de um período de abertura confortável para seu time, mas tudo mudou quando Brighton saiu voando após o intervalo.

Empataram aos 61 minutos, depois que Pedro recebeu um pênalti após um confronto de cabeças com William Saliba ao tentar virar a área, e o árbitro Anthony Taylor não hesitou em apontar o pênalti.

Pedro se adiantou e mandou David Raya para o lado errado para empatar e apesar de precisar da vitória para manter a pressão sobre o Liverpool, o Arsenal continuou lutando.

Os donos da casa deveriam ter marcado o gol da vitória aos 77 minutos, quando Yankuba Mineh lançou a bola em direção ao gol, mas nem Yasin Ayari nem Kaoru Mitoma conseguiram marcar.

O mais perto que o Arsenal esteve de marcar foi um chute nos acréscimos do ex-jogador do Brighton, Leandro Trossard, que passou inofensivamente por cima da trave, enquanto os anfitriões seguravam o quarto empate consecutivo.