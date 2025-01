Artefatos citas antigos descobertos nas escavações do Cazaquistão

Escavações arqueológicas no Aessu Região do Cazaquistão Mar Cáspio A área descobriu artefatos que datam dos séculos, incluindo jóias, armas, cerâmica e restos humanos do período Escita.

Essas descobertas foram descobertas no “Karbau-2“Kurgan (tumulus) e remonta entre o século VI.

Marath Kasenov, um arqueólogo cazaque, compartilhou que mais de 1.000 artefatos antigos foram desenterrados, incluindo 100 peças de jóias de ouro, que geralmente representam predadores locais como leopardo e tigres. Entre as descobertas mais notáveis ​​estavam duas tigelas de madeira bem preservadas, anteriormente invisíveis no país.