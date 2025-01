Artefatos espetaculares encontrados na antiga Mesopotâmia

Tabuinhas cuneiformes datadas de cerca de 1.800 aC foram descobertas pela primeira vez no norte do Iraque.

Arqueólogos dos Estados Unidos descobriram tabuinhas cuneiformes, um tabuleiro de jogo e vestígios de uma grande estrutura datada de cerca de 1.800 a.C. durante escavações no norte do Iraque.

Sobre a descoberta, citando um comunicado da Universidade da Califórnia, Flórida Central. escreve Revista de Arqueologia. As escavações foram realizadas no território da antiga Mesopotâmia, o moderno Kaburstan curdo, perto da cidade de Erbil.

De acordo com a principal autora do estudo, Tiffany Earley-Spadoni, as tabuinhas cuneiformes foram os primeiros artefatos daquele período descobertos na região.

Sua descriptografia já está repleta de intrigas. O fato é que textos antigos de outros estados mencionam a cidade de Kabra, que já foi capital regional. No entanto, os arqueólogos ainda não conseguiram encontrá-lo. Com base em evidências circunstanciais, acredita-se que Kabra possa estar localizada no Kaburstan curdo.

“Esperamos encontrar ainda mais dados históricos que nos ajudem a explorar a história desta cidade a partir da perspectiva do seu próprio povo, em vez de confiar apenas em relatos escritos pelos seus inimigos”, disse Earley-Spadoni.

Sabemos muito sobre o desenvolvimento da escrita no sul do Iraque, mas sabemos muito menos sobre a alfabetização nas cidades do norte da Mesopotâmia, especialmente em torno de Erbil, onde está localizado o Kaburstan curdo.’

Seja qual for o caso, a descoberta lançará uma nova luz sobre a rica mas pouco estudada história da Mesopotâmia, uma civilização antiga que floresceu em vários estados modernos. Não foram encontrados muitos artefatos escritos da Idade do Bronze no norte do Iraque, tornando sua história difícil de estudar.

As escavações em Erbil começaram em 2022. A equipe arqueológica trabalhou em duas áreas principais e descobriu um antigo complexo administrativo no noroeste, onde hoje estão localizadas áreas residenciais.

Data de cerca de 1800 aC e é identificado como o Palácio da Cidade Baixa. Foi descoberto graças ao uso de tecnologias avançadas de sensoriamento remoto. Os arqueólogos usaram a magnetometria, que lhes permite literalmente ver através do solo e identificar estruturas arquitetônicas.

“O foco da nossa pesquisa está na organização das cidades antigas”, continua Erli-Spadoni. ‘Você deve ter ouvido falar do rei Hamurabi, que escreveu o famoso Código de Leis. Portanto, a cidade que estamos estudando data mais ou menos da mesma época, existia há quase 4.000 anos.”

Escavações no palácio revelaram arquitetura monumental e evidências de destruição, com restos humanos encontrados entre as ruínas. Isto indica um acontecimento histórico importante: talvez o palácio tenha sido destruído por um terremoto ou por uma invasão militar.

No território das áreas residenciais do noroeste, os arqueólogos também desenterraram pátios externos e canos de barro, bem como numerosos fragmentos de cerâmica doméstica: tigelas, pratos, pratos e jarras.

Algumas das cerâmicas pareciam surpreendentemente bem decoradas e espalhadas, observa Earley-Spadoni. Os restos de lixo e ossos de animais descobertos permitiram constatar que a alimentação dos moradores locais era muito diversificada.

Isso surpreendeu um pouco os cientistas. Se a cidade escavada não fosse de “elite”, os seus habitantes teriam de comer pior do que os habitantes das maiores e mais ricas cidades da Mesopotâmia. Neste caso, a descoberta desafia a teoria popular sobre o nítido contraste entre os estilos de vida da elite e dos não-elite nas cidades antigas.

Mas o significado histórico da cidade escavada pode ser reconsiderado se, graças às tabuinhas cuneiformes encontradas, ela puder ser identificada como Kabra. Afinal, Qabra era um importante centro regional mencionado em importantes fontes antigas da Babilônia.

“Já existem muitas evidências para apoiar a teoria de que o Kaburstan curdo era a proeminente cidade de Qabra, mencionada em textos em estelas babilônicas e antigas tabuinhas monumentais”, conclui Early-Spadoni.