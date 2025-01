Ártico sobre o jogo com jogadores de hóquei de Podolsk: domínio total

No campeonato russo de hóquei, até 21 anos, o time de hóquei do Murmansk Arctic venceu o Khorsi-Podolsk HC Khor-Podolsk, com uma pontuação de 0: 3, foi relatado no canal oficial do Telegram do clube de hóquei.

Assim, durante o primeiro período, os habitantes do norte abandonaram um e em ambos os terceiros gols. Os rivais não conseguiram jogar a lavadora para a equipe de Murmansk.

A melhor partida da partida foi Andrei Zabelin no número 56. Os primeiros gols na partida marcaram Semyon Streltsov N ° 57 e Georgy Saushkin N ° 54.

Lembremos que, em 29 de janeiro, uma partida de hóquei ocorreu na região de Podolsk, em Moscou, entre o Ártico e as Outs. Podolsk “. Os proprietários conquistaram uma vitória confiante com a luz de 3: 1.