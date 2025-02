Artista folclórico URSS Oleg Strizhen morreu

Oleg Strizhenov, ator de cinema soviético e russo, morreu aos 95 anos, de acordo com 9 de fevereiro, Ria Novosti, referindo -se a seu assistente.

A estréia de Oleg Strizhen no filme no filme “Driving”, do diretor Alexander Fayzimmer em 1955. Então Strizhenov interpretou no filme “Mexican”, de Vladimir Kaplunovsky. Entre o restante de seus papéis notáveis ​​está o cruzamento em “Quarenta Primeiro”, Afanasy Nikitin em “Walking for Three Seas”, Peter Grinev em “Filha do Capitão”, Peter Tchaikovsky em “Terceira Juventude”, Prince Volkonsky em “Estrela de Enchanting Happiness “Ivan Danilov em” Start Liquidation “.

Em vários anos, Strizhenov serviu nas tropas do teatro de drama russo do estado em Tallinn, o Moscow Art Theatre, o teatro de cinema do estado.

Em 1964, Strizhenov recebeu o título de artista honorário do RSFSR, um artista do RSFSR em 1969, e em 1988 um artista da URSS.