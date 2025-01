Artistas de Omsk esculpiram um ícone inclusivo para a Catedral de Santo Isaac

A aceitação do novo ícone pela direção do museu já ocorreu na presença de especialistas em arte. O autor, membro do Sindicato dos Artistas da Rússia, Pavel Minin, conseguiu incorporar a imagem sagrada em uma técnica e material inusitados. O mestre usou tília, uma árvore sapele africana. E depois de terminar o trabalho tratei o ícone com cera natural.

O tamanho da obra era de 71,8 por 95,8 centímetros. A imagem tridimensional é acompanhada por letras Braille feitas com pregos de cobre em todo o perímetro. A obra única permitirá aos cegos conhecer a arte ortodoxa, alargar os seus horizontes e apresentá-los ao património cultural, acreditam os especialistas.

Este não é o primeiro trabalho dos siberianos que utilizam tecnologia original. No ano passado, os fundos do museu já foram reabastecidos com quatro ícones esculpidos representando Santo Isaac da Dalmácia, a Mãe de Deus Iveron, o Santo Príncipe Alexandre Nevsky e a Santa Grande Mártir Catarina.