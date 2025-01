Arvind Kejriwal ataca ‘Lawrence Bishnoi’ contra o BJP após ataque a Saif Ali Khan, diz gangster operando na prisão de Gujarat

O ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, criticou na quinta-feira o BJP por não proteger o povo do país após o esfaqueamento do ator de Bollywood Saif Ali Khan hoje dentro de sua casa em Bandra.

“Um gângster preso em uma prisão de Gujarat está agindo destemidamente. Parece que ele está sendo protegido”, disse o chefe do Partido Aam Aadmi (AAP), referindo-se ao gângster Lawrence Bishnoi preso na prisão de Sabarmati, em Gujarat.

A gangue Bishnoi está ligada ao ataque do ano passado à casa de Salman Khan e ao assassinato do ex-ministro de Maharashtra e líder do PCN, Baba Siddique.