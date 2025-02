Arvind Kejriwal chama a reunião com Punjab MLAs no meio da conversa de Êxodo após a perda de Delhi

Depois do A derrota esmagadora da festa Aam Aadmi (AAP) na Assembléia de Delhi Eleições, o Supremo do Partido Arvind Kejriwal, convocou uma reunião da AAP MLA e ministros em Punjab, o único estado em que a parte está no poder. A reunião, programada para ser realizada na terça -feira, segue as reivindicações dos líderes do Congresso do Estado de que eles estão em contato com quase 30 MLA AAP.

Respondendo aos resultados das eleições da Assembléia de Delhi, onde o BJP chegou ao poder após 27 anos, encerrando a regra da década da AAP, o líder da oposição de Punjab Partap Singh Bajwa disse que entrou em contato com o AAP MLAs No estado “por um longo tempo”. Ele disse que o MLA da AAP percebeu que “este era um ingresso para a lua e que eles não retornarão”.

Os líderes da oposição também previam um possível dividido na AAP em Punjab e uma reorganização no governo do estado.

Nas eleições da Assembléia de 2022 em Punjab, a AAP arrebatou o poder do Congresso ao ganhar 92 dos 117 assentos. O Congresso ganhou 18 cadeiras, enquanto Shiromani Akali Dal tem três MLA.

“O povo de Punjab também viu a face real do Kattar de So So – Partido do IMARARAR. O primeiro -ministro de Kejriwal e Punjab, Bhagwant, fez promessas em Punjab de se tornar Punjabis e obteve seus votos em 2022 “, disse Bajwa, afirmando também:” Os resultados de Delhi apontam para o início do fim da AAP.

O líder do Congresso também disse que existe a possibilidade de Kejriwal desafiar Ludhiana, que atualmente está vago e se junta ao governo de Punjab. O líder do Punjab BJP, Subhash Sharma, também disse que Kejriwal poderia apontar para o principal papel ministerial em Punjab.

A AAP, que estava governando Delhi e tinha 67 MLA na Assembléia de 70 membros, conseguiu garantir apenas 22 assentos nas eleições de 5 de fevereiro. Todos os pesos pesados ​​do partido, incluindo Kejriwal, o ex -vice -ministro Manish Sisodia, o ministro Saurabh Bharadwaj, os líderes Awadh Ojha e Somnath Bharti, entre outros, foram derrotados, exceto Atishi, que manteve seu assento.

